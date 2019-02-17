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З 1 березня пенсії в Україні
збільшаться на 17-20% - Розенко

З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:58

О как!
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 18 лют, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:00

Избиратель поостыл и на томос реагирует как-то вяло. Пете срочно нужно организовать очередной тур по регионам под названием "пенсия напрямую из рук Гаранта"
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:03

vetka
Не надо перечислять. Платишь налоги - можешь выбирать того, кто твои деньги будет раздавать нуждающимся. Не платишь налоги - сфигали тебе выбирать?

  RomanTik написав:Ну так тогда освободите пенсионеров от НДС

А вот это, кстати, было бы интересно. При выходе на пенсию давать право выбора: +20% к пенсии или право голоса на выборах. Как думаете, что выберут?
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:56

Re: З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Роз

  N0mad написав:Платишь налоги - можешь выбирать того, кто твои деньги будет раздавать нуждающимся

а как вы себе представляете механизм реализации? ведь сегодня ты работаешь и платишь налоги, а завтра тебя уволили и уже права голоса не имеешь? А если один платит налогов в два раза больше другого, то ему можно голосовать два раза? а можно пойти дальше - имеешь ВО (служил в армии, мать героиня и т.д) - имеешь право голоса.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 20:33

  Faceless написав:
  N0mad написав:
  Faceless написав:в каких странах Европы на пенсии лишают права голоса?

Дания.
И это правильно, если подумать.

Я сам придерживаюсь подобного мнения - право голоса должен иметь налогоплательщик, но насколько понимаю такой тезис вряд ли найдет поддержку как в нашем обществе, так и в мировом сообществе

Основной налог, наполняющий бюджет - НДС. Купил хлеб в атб, значит уже налогоплательщик и имеешь право голоса. Или имеете ввиду какой-нибудь менее значимый налог?
safonovstanislav
 
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