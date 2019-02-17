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З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:58
О как!
Востаннє редагувалось antey1969
в Пон 18 лют, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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antey1969
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:00
Избиратель поостыл и на томос реагирует как-то вяло. Пете срочно нужно организовать очередной тур по регионам под названием "пенсия напрямую из рук Гаранта"
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antey1969
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:03
vetka
Не надо перечислять. Платишь налоги - можешь выбирать того, кто твои деньги будет раздавать нуждающимся. Не платишь налоги - сфигали тебе выбирать?
RomanTik написав:
Ну так тогда освободите пенсионеров от НДС
А вот это, кстати, было бы интересно. При выходе на пенсию давать право выбора: +20% к пенсии или право голоса на выборах. Как думаете, что выберут?
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N0mad
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:56
N0mad написав:
Платишь налоги - можешь выбирать того, кто твои деньги будет раздавать нуждающимся
а как вы себе представляете механизм реализации? ведь сегодня ты работаешь и платишь налоги, а завтра тебя уволили и уже права голоса не имеешь? А если один платит налогов в два раза больше другого, то ему можно голосовать два раза? а можно пойти дальше - имеешь ВО (служил в армии, мать героиня и т.д) - имеешь право голоса.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 20:33
Faceless написав: N0mad написав: Faceless написав:
в каких странах Европы на пенсии лишают права голоса?
Дания.
И это правильно, если подумать.
Я сам придерживаюсь подобного мнения - право голоса должен иметь налогоплательщик, но насколько понимаю такой тезис вряд ли найдет поддержку как в нашем обществе, так и в мировом сообществе
Основной налог, наполняющий бюджет - НДС. Купил хлеб в атб, значит уже налогоплательщик и имеешь право голоса. Или имеете ввиду какой-нибудь менее значимый налог?
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safonovstanislav
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:58
Каким будет курс гривны 2 марта?
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:27
N0mad написав:
Дания.
Ага где базовая пенсия не важно сколько работал от $2 800 +....Если равнять чс Данией то во всем.. дайте пенсам 2800 уе и они забудут про право голоса на выборах.))
А еще как в Дании льготы дайте --это доплата на аренду жилья и бесплатная медицина например.
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Джон
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:03
Джон написав:
дайте пенсам 2800 уе и они забудут про право голоса на выборах.))
Наоборот. Пока они будут голосовать - нормальную пенсию они не увидят. Именно потому что голосуют за популистов и прочую шваль.
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N0mad
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