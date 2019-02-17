RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З 1 березня пенсії в Україні
збільшаться на 17-20% - Розенко

З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:07

  sequence написав:Украина - для правильных пацанов!

Троль детектед. Откуда и причём тут эта фраза - непонятно. Перечитайте тему, что-ли...

  sequence написав:Много голосов наберете??

Ровно столько же, сколько набирает в раде закон о понижении зарплат депутатам.
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 363
З нами з: 27.12.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:10

N0mad отвечайте по сути, без хамства. Какие шансы у вашей сказочной программы, и чем провинились пенсионеры инвалиды и женщины, воспитывающие детей перед вами?
sequence
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 29.12.15
Подякував: 187 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:18

  sequence написав:Какие шансы у вашей сказочной программы, и чем провинились пенсионеры инвалиды и женщины, воспитывающие детей перед вами?

Да прочитайте же тему! :evil:
Единственное, что я предложил - галочка при выходе на пенсию "Хочу получать +20% к пенсии и отказываюсь участвовать в выборах правительства". Строго по желанию. Всё.
Кто где чем провинился у вас - я не знаю, сами решайте.
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 363
З нами з: 27.12.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:53

  N0mad написав:Да прочитайте же тему! ...галочка при выходе на пенсию ..

перечитал с начала. Идея в том, что только "налогоплательщики" - правильные пацаны. Женщина в декрете - в каком месте ей "пташку" ставить? Про инвалидов молчу.
А в чем провинились собственно, пенсионеры? Чтобы на старости, когда человек уже получил жизненный опыт и будучи 9 из 10 раз обманутым, ему не дать это сделать 11й раз? Люди которые нас окружают просто как в Индии поделятся на касты - а вы собираетесь диктовать немощным, как им жить?
enough, расходимся, нечего нам тут делить, мы разные
sequence
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 29.12.15
Подякував: 187 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні стало більше безробітних 1, 2
R2 » Пон 18 лют, 2019 08:05
12 339
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 10:09
27661
В Україні з'явиться ще один міжнародний аеропорт
R2 » Пон 18 лют, 2019 10:20
3 84
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 10:40
Cactus
Як змінювався рівень безробіття в Україні за останні...
R2 » Нед 17 лют, 2019 14:23
4 248
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лют, 2019 10:16
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15888)
19.02.2019 10:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.