З 1 березня пенсії в Україні збільшаться на 17-20% - Розенко

Троль детектед. Откуда и причём тут эта фраза - непонятно. Перечитайте тему, что-ли...
Ровно столько же, сколько набирает в раде закон о понижении зарплат депутатам.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:07
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:10
N0mad отвечайте по сути, без хамства. Какие шансы у вашей сказочной программы, и чем провинились пенсионеры инвалиды и женщины, воспитывающие детей перед вами?
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:18
Да прочитайте же тему!
Единственное, что я предложил - галочка при выходе на пенсию "Хочу получать +20% к пенсии и отказываюсь участвовать в выборах правительства". Строго по желанию. Всё.
Кто где чем провинился у вас - я не знаю, сами решайте.
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:53
перечитал с начала. Идея в том, что только "налогоплательщики" - правильные пацаны. Женщина в декрете - в каком месте ей "пташку" ставить? Про инвалидов молчу.
А в чем провинились собственно, пенсионеры? Чтобы на старости, когда человек уже получил жизненный опыт и будучи 9 из 10 раз обманутым, ему не дать это сделать 11й раз? Люди которые нас окружают просто как в Индии поделятся на касты - а вы собираетесь диктовать немощным, как им жить?
enough, расходимся, нечего нам тут делить, мы разные
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:51
Только в Дании нет такого. Пенсионеры там голосуют наравне со всеми. Там есть имущественный ценз, но и он не имеет прямого действия.
"В некоторых муниципалитетах в регистры избирателей не вносятся лица, своевременно не уплатившие коммунальный налог. Иногда в некоторых муниципалитетах не получают по факту право голоса и лица, получающие пособия по бедности или потерпевшие банкротство."
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:00
Отдайте мне всю заработанную пенсию! Я ее положу в банк и буду жить на проценты!
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