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Е-кабінет: для фізичних осіб ввели нові послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Для фізичних осіб в Електронному кабінеті об’єднали сервіси в окремий Е-кабінет.
Дивися повний текст Е-кабінет: для фізичних осіб ввели нові послуги
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:12
той хто робив цей кабінет сам пробував ним користуватися?
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