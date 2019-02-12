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Е-кабінет: для фізичних
осіб ввели нові послуги

Е-кабінет: для фізичних осіб ввели нові послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:11

Е-кабінет: для фізичних осіб ввели нові послуги

Пропонуємо до обговорення:
Для фізичних осіб в Електронному кабінеті об’єднали сервіси в окремий Е-кабінет.

Дивися повний текст Е-кабінет: для фізичних осіб ввели нові послуги.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:12

той хто робив цей кабінет сам пробував ним користуватися?
potemkinoleg76
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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