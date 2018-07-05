Творці Opera вирішили "переглянути дизайн браузера" і випустили версію для розробників під кодовою назвою R3 (Reborn 3).
Дивися повний текст Браузер Opera оновиться до версії Reborn.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 13:56
Браузер Opera оновиться до версії Reborn
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Браузер Opera оновиться до версії Reborn.
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:56
Як виявилось - Опера Р3 це всього навсього наступна версія цього броузера (v.59)
але ж який гарний маркетинг! можна сказати заліковий :)
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