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Браузер Opera оновиться
до версії Reborn

Браузер Opera оновиться до версії Reborn
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:56

Браузер Opera оновиться до версії Reborn

Пропонуємо до обговорення:
Творці Opera вирішили "переглянути дизайн браузера" і випустили версію для розробників під кодовою назвою R3 (Reborn 3).

Дивися повний текст Браузер Opera оновиться до версії Reborn.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:56

Як виявилось - Опера Р3 це всього навсього наступна версія цього броузера (v.59)
але ж який гарний маркетинг! можна сказати заліковий :)

https://www.opera.com/reborn3
greenozon
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