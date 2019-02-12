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Фонд гарантування не зміг
продати активи банку Курченка...

Фонд гарантування не зміг продати активи банку Курченка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:28

Фонд гарантування не зміг продати активи банку Курченка...

Пропонуємо до обговорення:
11 лютого Фонд гарантування провів “голландський” аукціон з продажу пулу активів Брокбізнесбанку балансовою вартістю 23,6 млрд грн. Покупців не знайшлося, хоча стартова ціна була 1,28 млрд грн, а в ході торгів вона знижувалася до 257 млн грн (1% від балансової вартості).

Дивися повний текст Фонд гарантування не зміг продати активи банку Курченка на 23,6 млрд.
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