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НКРЕКП отримала дозвіл на
перевірку 20 облгазів через...

НКРЕКП отримала дозвіл на перевірку 20 облгазів через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:41

НКРЕКП отримала дозвіл на перевірку 20 облгазів через...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), отримала дозвіл на позапланові перевірки 20 операторів газорозподільних систем (ГРМ) щодо донарахувань у платіжках за природний газ.

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