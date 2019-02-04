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НКРЕКП отримала дозвіл на перевірку 20 облгазів через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:41
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), отримала дозвіл на позапланові перевірки 20 операторів газорозподільних систем (ГРМ) щодо донарахувань у платіжках за природний газ.
Дивися повний текст НКРЕКП отримала дозвіл на перевірку 20 облгазів через платіжки за газ
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:41
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