Понад 30 послаблень, що набрали чинності разом з законом, є важливим кроком для поліпшення бізнес-клімату в Україні.
Дивися повний текст Оприлюднено перші результати дії закону про валюту.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:10
Оприлюднено перші результати дії закону про валюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оприлюднено перші результати дії закону про валюту.
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:10
:) население покупает больше валюты, создает повышенный спрос на валюту со слов икспертов.
А рыночный курс доллара при этом падает. Причины не соответствуют следствиям, которые все наблюдают сейчас. Значит на валютном рынке при падении объемов экспортной выручке в начале года существует сейчас существенный фактор поступления валюты на межбанк.
Думаю, что этот фактор связан с президентскими выборами на Украине. :)
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:22
buratinyo
людина з вулиці не робить тренду для курсоутворення
+50грн !
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Додано: Пон 18 лют, 2019 15:28
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