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Оприлюднено перші результати
дії закону про валюту

Оприлюднено перші результати дії закону про валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:10

Оприлюднено перші результати дії закону про валюту

Пропонуємо до обговорення:
Понад 30 послаблень, що набрали чинності разом з законом, є важливим кроком для поліпшення бізнес-клімату в Україні.

Дивися повний текст Оприлюднено перші результати дії закону про валюту.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:10

:) население покупает больше валюты, создает повышенный спрос на валюту со слов икспертов.

А рыночный курс доллара при этом падает. Причины не соответствуют следствиям, которые все наблюдают сейчас. Значит на валютном рынке при падении объемов экспортной выручке в начале года существует сейчас существенный фактор поступления валюты на межбанк.

Думаю, что этот фактор связан с президентскими выборами на Украине. :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:22

buratinyo

людина з вулиці не робить тренду для курсоутворення
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:28

  greenozon написав:buratinyo

людина з вулиці не робить тренду для курсоутворення

у Вас устаревшая и некорректная информация. Даже слухи обычные делают тренд. Что тогда говорить о реальных покупателях? :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:57

Приватбанк. Купить - 0.5%. Но снять не получается, поскольку когда заказываешь приходит смс в 15 "приходите", забрать можно до 17. В кассе очередь больше двух часов.
Так держать.
arheops
 
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