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ПриватБанк та TransferGo
запускають безкоштовні перекази...

ПриватБанк та TransferGo запускають безкоштовні перекази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:31

ПриватБанк та TransferGo запускають безкоштовні перекази...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Приватбанк.

Дивися повний текст ПриватБанк та TransferGo запускають безкоштовні перекази в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:32

Правильно воспользоваться промокодом при регистрации так:
- во время регистрации вводим промокод " PRIVATFREE" в поле код приглашение . Так вы получите 10 фунтов стерлингов после первого перевода, получите при условии что сумма перевода будет больше 1500 грн.
- А ПРИ ПЕРЕВОДЕ ВВЕСТИ "PRIVATFREE" В ПОЛЕ ПРОМОКОД!!! - так перевод будет без комиссии и примите участие в розыгрыше.
Успехов. Я так и сделал , 10 фунтов получил, перевод без комиссии, в акции участие принимаю.
sasch0962019
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