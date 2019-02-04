Про це повідомляє Приватбанк.
Дивися повний текст ПриватБанк та TransferGo запускають безкоштовні перекази в Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:31
ПриватБанк та TransferGo запускають безкоштовні перекази...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк та TransferGo запускають безкоштовні перекази в Україну.
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:32
Правильно воспользоваться промокодом при регистрации так:
- во время регистрации вводим промокод " PRIVATFREE" в поле код приглашение . Так вы получите 10 фунтов стерлингов после первого перевода, получите при условии что сумма перевода будет больше 1500 грн.
- А ПРИ ПЕРЕВОДЕ ВВЕСТИ "PRIVATFREE" В ПОЛЕ ПРОМОКОД!!! - так перевод будет без комиссии и примите участие в розыгрыше.
Успехов. Я так и сделал , 10 фунтов получил, перевод без комиссии, в акции участие принимаю.
|