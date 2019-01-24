Особи, які працюють за наймом у приватних осіб та отримують доходи без участі податкових агентів, мають їх задекларувати.
Дивися повний текст Найняті приватними особами робітники мають декларувати доходи — ДФС.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:44
Найняті приватними особами робітники мають декларувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найняті приватними особами робітники мають декларувати доходи — ДФС.
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:44
Последние штаны хотят снять. Ведь понятно же, что за налоги из декларации строителей заплатим мы через повышение цен на услуги этих самых строителей.
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