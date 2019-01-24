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Найняті приватними особами
робітники мають декларувати...

Найняті приватними особами робітники мають декларувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:44

Найняті приватними особами робітники мають декларувати...

Пропонуємо до обговорення:
Особи, які працюють за наймом у приватних осіб та отримують доходи без участі податкових агентів, мають їх задекларувати.

Дивися повний текст Найняті приватними особами робітники мають декларувати доходи — ДФС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:44

Последние штаны хотят снять. Ведь понятно же, что за налоги из декларации строителей заплатим мы через повышение цен на услуги этих самых строителей.
nalim
 
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