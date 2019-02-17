Держстат підтвердив урядовий прогноз зростання економіки у четвертому кварталі 2018 року на 3,4%.
Дивися повний текст Держстат підтвердив урядовий прогноз зростання економіки - Гройсман.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 17:13
Держстат підтвердив урядовий прогноз зростання економіки...
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Дивися повний текст Держстат підтвердив урядовий прогноз зростання економіки - Гройсман.
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:14
Меня всегда смущало, когда гос. органы проявляют единодушие. У одного корыта сидят.
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