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Держстат підтвердив урядовий
прогноз зростання економіки...

Держстат підтвердив урядовий прогноз зростання економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:13

Держстат підтвердив урядовий прогноз зростання економіки...

Пропонуємо до обговорення:
Держстат підтвердив урядовий прогноз зростання економіки у четвертому кварталі 2018 року на 3,4%.

Дивися повний текст Держстат підтвердив урядовий прогноз зростання економіки - Гройсман.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:14

Меня всегда смущало, когда гос. органы проявляют единодушие. У одного корыта сидят.
nalim
 
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