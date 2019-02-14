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Створено молекулярну каву
без єдиного кавового зерна

Створено молекулярну каву без єдиного кавового зерна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:17

Створено молекулярну каву без єдиного кавового зерна

Пропонуємо до обговорення:
Суть її полягає в тому, щоб зробити смачний ранковий напій з вершками і цукром, не використовуючи при цьому жодного кавового зерна.

Дивися повний текст Створено молекулярну каву без єдиного кавового зерна.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:17

Дика рогата худоба також потроху зникає, але соєву ковбасу ми їмо не по тій причині...
vajnagi
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 17:38

вот, это будущее Украины... еще +1 фальсификат на полки магазинов.
А потом, на натуральное почему-то говорят что это гадость... а почему? а потому что один фальсификат. Мои родственники натуральное вообще не пьют кривятся.
Juna
 
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