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На Запоріжчині у "чорних ювелірів" вилучили товару майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лют, 2019 18:22
Пропонуємо до обговорення:
У Запорізькій області співробітники столичного управління Державної фіскальної служби викрили організоване угруповання, яке незаконно виготовляло та продавало ювелірні вироби.
Дивися повний текст На Запоріжчині у \"чорних ювелірів\" вилучили товару майже на 100 мільйонів гривень
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Додано: Пон 18 лют, 2019 18:22
Люди старались, добывали, а коршуны налетели и отобрали. Прибыльный бизнес.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:27
Умножили на ноль
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:25
Насирову на новый залог собирают)))
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Додано: Пон 18 лют, 2019 23:26
Ювелирка в Украине это 99% теневой бизнес. Как минимум из-за де*** законов об обороте драгметаллов. Свободного рынка металла нет, и реформаторский конь на этом поприще не валялся со времён совка. В 21-м веке драгметаллы это не более чем товар, пора бы уже нафиг поотменять лицензии на его ввоз и разрешить торговлю ими не только банкам. И за одно идиотскую норму об обязательной сдаче их в скарбныцю.
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