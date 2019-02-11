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На Запоріжчині у "чорних
ювелірів" вилучили товару майже...

На Запоріжчині у "чорних ювелірів" вилучили товару майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:22

На Запоріжчині у "чорних ювелірів" вилучили товару майже...

Пропонуємо до обговорення:
У Запорізькій області співробітники столичного управління Державної фіскальної служби викрили організоване угруповання, яке незаконно виготовляло та продавало ювелірні вироби.

Дивися повний текст На Запоріжчині у \"чорних ювелірів\" вилучили товару майже на 100 мільйонів гривень.
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