На Запоріжчині у "чорних ювелірів" вилучили товару майже...

Додано: Вів 19 лют, 2019 10:06

Имея товара на такую сумму могли б и нормальную охрану нанять. Не славянской национальности. Десяток профессионалов легко б отбили весь товар почти на 4 млн баксов и отправили в лучший мир эту всю мусорню. Или терпите дальше

...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...