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На Запоріжчині у "чорних
ювелірів" вилучили товару майже...

На Запоріжчині у "чорних ювелірів" вилучили товару майже...
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 18:22

На Запоріжчині у "чорних ювелірів" вилучили товару майже...

Пропонуємо до обговорення:
У Запорізькій області співробітники столичного управління Державної фіскальної служби викрили організоване угруповання, яке незаконно виготовляло та продавало ювелірні вироби.

Дивися повний текст На Запоріжчині у \"чорних ювелірів\" вилучили товару майже на 100 мільйонів гривень.
R2
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Люди старались, добывали, а коршуны налетели и отобрали. Прибыльный бизнес.
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Насирову на новый залог собирают)))
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 23:26

Re: На Запоріжчині у "чорних ювелірів" вилучили товару майже

Ювелирка в Украине это 99% теневой бизнес. Как минимум из-за де*** законов об обороте драгметаллов. Свободного рынка металла нет, и реформаторский конь на этом поприще не валялся со времён совка. В 21-м веке драгметаллы это не более чем товар, пора бы уже нафиг поотменять лицензии на его ввоз и разрешить торговлю ими не только банкам. И за одно идиотскую норму об обязательной сдаче их в скарбныцю.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 02:24

  smdtranz написав:Ювелирка в Украине это 99% теневой бизнес. Как минимум из-за де*** законов об обороте драгметаллов. Свободного рынка металла нет, и реформаторский конь на этом поприще не валялся со времён совка. В 21-м веке драгметаллы это не более чем товар, пора бы уже нафиг поотменять лицензии на его ввоз и разрешить торговлю ими не только банкам. И за одно идиотскую норму об обязательной сдаче их в скарбныцю.

Эти законы кормят прокуроров до уровня "Бриллиантовых прокуроров". с тех, кто в белую работает.
И естественно столичное управления Государственной фискальной службы. с тех, кто в "чёрную".
А сколько кормятся на янтаре...

- И работать не нужно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Учитывая громкое начало и сумму, продолжения этой истории мы не узнаем :) ... но предположить можем ;)
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"Чёрные" ювелиры - это терминология советских времен, когда частный бизнес был вне закона. А сейчас ювелиры - это обычные ФОПы
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Нет никакой "Запоріжчини".
Есть Запоріжжя. Как Поділля, Полісся и т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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