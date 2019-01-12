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На оснащення класів Нової
української школи виділили 1...

На оснащення класів Нової української школи виділили 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:28

На оснащення класів Нової української школи виділили 1...

Пропонуємо до обговорення:
Для оснащення класів Нової української школи виділили 1 млрд грн.

Дивися повний текст На оснащення класів Нової української школи виділили 1 млрд грн - Гриневич.
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