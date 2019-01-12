Для оснащення класів Нової української школи виділили 1 млрд грн.
Дивися повний текст На оснащення класів Нової української школи виділили 1 млрд грн - Гриневич.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:28
На оснащення класів Нової української школи виділили 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На оснащення класів Нової української школи виділили 1 млрд грн - Гриневич.
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:28
а что со "старыми" украинскими школами? И таки да, сомнения в освоении бюджета в год выборов как-то не вызывает опасений, скорее всего бюджет освоят ударными темпами...и перед выборами уже подведут итоги.
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