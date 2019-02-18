Міністр фінансів України Оксана Маркарова назвала три умови високого зростання економіки.
Дивися повний текст Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:58
Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки.
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:59
Самое главное услови-что бы те кто строит эту экономику были с "чистыми" руками и помыслами.На сегодняшний день таковых нет.Поэтому заявления министра не более,чем пиар-сотрясение воздуха то,чем сейчас занимаются все кому не лень.
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