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Міністр фінансів назвала умови
високого зростання економіки

Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:58

Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів України Оксана Маркарова назвала три умови високого зростання економіки.

Дивися повний текст Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:59

Самое главное услови-что бы те кто строит эту экономику были с "чистыми" руками и помыслами.На сегодняшний день таковых нет.Поэтому заявления министра не более,чем пиар-сотрясение воздуха то,чем сейчас занимаются все кому не лень.
sena_2008atp
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