Міністр фінансів України Оксана Маркарова назвала три умови високого зростання економіки.
Дивися повний текст Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:58
Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки.
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:59
Самое главное услови-что бы те кто строит эту экономику были с "чистыми" руками и помыслами.На сегодняшний день таковых нет.Поэтому заявления министра не более,чем пиар-сотрясение воздуха то,чем сейчас занимаются все кому не лень.
Додано: Вів 19 лют, 2019 09:20
Re: Міністр фінансів назвала умови високого зростання економ
Например РФ 31, а Грузия 6-я. По прежнему вести бизнес в стране тяжело. Любой вопрос решается с страшными трудностями. Более менее лишь там где государство не дотянуло свои шаловливые ручонки.
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:45
А в що тут інвестувати? Отримати доступ до нового ринку збуту - так тут його немає. Отримати доступ до дешевої робочої сили - так ця сила і сама в країну інвестора поїде. Земля і так вже орендована. Ставки теж. Будувати заводи - так наше державство стільки палок в колеса вставить.
То в що тут інвестувати?
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