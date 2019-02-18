Міністр фінансів України Оксана Маркарова назвала три умови високого зростання економіки.
Дивися повний текст Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки.
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:58
Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки.
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:59
Самое главное услови-что бы те кто строит эту экономику были с "чистыми" руками и помыслами.На сегодняшний день таковых нет.Поэтому заявления министра не более,чем пиар-сотрясение воздуха то,чем сейчас занимаются все кому не лень.
Додано: Вів 19 лют, 2019 09:20
Re: Міністр фінансів назвала умови високого зростання економ
Например РФ 31, а Грузия 6-я. По прежнему вести бизнес в стране тяжело. Любой вопрос решается с страшными трудностями. Более менее лишь там где государство не дотянуло свои шаловливые ручонки.
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:45
А в що тут інвестувати? Отримати доступ до нового ринку збуту - так тут його немає. Отримати доступ до дешевої робочої сили - так ця сила і сама в країну інвестора поїде. Земля і так вже орендована. Ставки теж. Будувати заводи - так наше державство стільки палок в колеса вставить.
То в що тут інвестувати?
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:41
Re: Міністр фінансів назвала умови високого зростання економ
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:54
условия высокого роста экономики:
1. Физическая ликвидация чёрной коррупции от институтов Государственной власти.
2. Доступные кредиты для реального производства
3. Наличия Рынка, для чего восстанавливать состояния населения.
4. Наличие некриминального накопления капитала.
5. Восстановление Права
6. Наличие перспектив развития Государства Украина, а не "бизнеса криминала" в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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