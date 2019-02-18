Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки

Додано: Вів 19 лют, 2019 14:54

условия высокого роста экономики:

1. Физическая ликвидация чёрной коррупции от институтов Государственной власти.

2. Доступные кредиты для реального производства

3. Наличия Рынка, для чего восстанавливать состояния населения.

4. Наличие некриминального накопления капитала.

5. Восстановление Права

6. Наличие перспектив развития Государства Украина, а не "бизнеса криминала" в Украине.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.