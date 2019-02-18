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Міністр фінансів назвала умови
високого зростання економіки

Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:58

Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів України Оксана Маркарова назвала три умови високого зростання економіки.

Дивися повний текст Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:59

Самое главное услови-что бы те кто строит эту экономику были с "чистыми" руками и помыслами.На сегодняшний день таковых нет.Поэтому заявления министра не более,чем пиар-сотрясение воздуха то,чем сейчас занимаются все кому не лень.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 09:20

Re: Міністр фінансів назвала умови високого зростання економ

Например РФ 31, а Грузия 6-я. :) По прежнему вести бизнес в стране тяжело. Любой вопрос решается с страшными трудностями. Более менее лишь там где государство не дотянуло свои шаловливые ручонки.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:45

А в що тут інвестувати? Отримати доступ до нового ринку збуту - так тут його немає. Отримати доступ до дешевої робочої сили - так ця сила і сама в країну інвестора поїде. Земля і так вже орендована. Ставки теж. Будувати заводи - так наше державство стільки палок в колеса вставить.
То в що тут інвестувати?
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:41

Re: Міністр фінансів назвала умови високого зростання економ

  jeugen написав:То в що тут інвестувати?

В войну.
Для европейцев не самый лучший вариант, конечно, но для американцев - очень прибыльные вложения.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:54

условия высокого роста экономики:
1. Физическая ликвидация чёрной коррупции от институтов Государственной власти.
2. Доступные кредиты для реального производства
3. Наличия Рынка, для чего восстанавливать состояния населения.
4. Наличие некриминального накопления капитала.
5. Восстановление Права
6. Наличие перспектив развития Государства Украина, а не "бизнеса криминала" в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:53

Kudrjavuy
Молодець. З якого передвиборчого листка взяв інформацію?
А тепер по суті:
1) Чомусь всі про це розпинаються, але жоден так нічого й не зробив;
2) Найближчим був Ющенко - але з дулом у віска вирішив зайнятися тільки 6-м пунктом і то, аби не зашкодити криміналу
3) Чесних ніхто не чує. І бігморди за 5коп ніхто не вішає
4) Можливо завершити еру криміналу необхідно тим же методом, як вона почалася? (розстріл в Петербурзі)
Тепер по твоїм пунктам:
1) Згоден, але не треба їх саджати в тюрьму, я їх кормити не хочу
2) Тільки при умові, що не менше 30% цих коштів буде спрямовано на модернізацію обладнання та методів і з кожним наступним кредитом - обов*язковий % на модернізацію буде зменшуватися. У випадку не виконання данної умови - % по кредиту автоматично буде збільшуватися до ринкових норм.
3) Польща, Чехія, США, Канада та Німеччина вже займаються цим питанням )))
4) Двояке питання, адже кримінальним капіталом можна вважати, як той, що зароблений кримінальний шляхом, так і той, для заробітку якого були використані гроші зароблені кримінальним шляхом. Якщо без першого зараз всі спокійно можуть прожити, то без другого варіанта - наврядчи. Адже навіть Майкрософт був заснований на крадіжці;
5) Видавати ліцензії юристам та нотаріусам тільки після того, як вони знайдуть 2-3 шпарини в законодавстві;
6) Перспективи завжди були є і будуть. Їх наявність не залежить від верхушки. Куди більш важливо мати бажання скористатись ними не в особистих цілях, а в напрямку, який допоможе виконати п.п 3.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:55

  fokus написав:
  jeugen написав:То в що тут інвестувати?

В войну.
Для европейцев не самый лучший вариант, конечно, но для американцев - очень прибыльные вложения.

Війна та лінь - ці дві протилежності є найбільшими рушійними силами розвитку.
jeugen
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