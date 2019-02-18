Міністр фінансів назвала умови високого зростання економіки

Додано: Вів 19 лют, 2019 15:53

Kudrjavuy

Молодець. З якого передвиборчого листка взяв інформацію?

А тепер по суті:

1) Чомусь всі про це розпинаються, але жоден так нічого й не зробив;

2) Найближчим був Ющенко - але з дулом у віска вирішив зайнятися тільки 6-м пунктом і то, аби не зашкодити криміналу

3) Чесних ніхто не чує. І бігморди за 5коп ніхто не вішає

4) Можливо завершити еру криміналу необхідно тим же методом, як вона почалася? (розстріл в Петербурзі)

Тепер по твоїм пунктам:

1) Згоден, але не треба їх саджати в тюрьму, я їх кормити не хочу

2) Тільки при умові, що не менше 30% цих коштів буде спрямовано на модернізацію обладнання та методів і з кожним наступним кредитом - обов*язковий % на модернізацію буде зменшуватися. У випадку не виконання данної умови - % по кредиту автоматично буде збільшуватися до ринкових норм.

3) Польща, Чехія, США, Канада та Німеччина вже займаються цим питанням )))

4) Двояке питання, адже кримінальним капіталом можна вважати, як той, що зароблений кримінальний шляхом, так і той, для заробітку якого були використані гроші зароблені кримінальним шляхом. Якщо без першого зараз всі спокійно можуть прожити, то без другого варіанта - наврядчи. Адже навіть Майкрософт був заснований на крадіжці;

5) Видавати ліцензії юристам та нотаріусам тільки після того, як вони знайдуть 2-3 шпарини в законодавстві;

6) Перспективи завжди були є і будуть. Їх наявність не залежить від верхушки. Куди більш важливо мати бажання скористатись ними не в особистих цілях, а в напрямку, який допоможе виконати п.п 3.