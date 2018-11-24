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Дебют смартфона Redmi Note 7 Pro очікується в березні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лют, 2019 03:54
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор бренду Redmi Лю Вейбінг (Lu Weibing) повідомив про те, що анонс смартфона Redmi Note 7 Pro відбудеться після виходу флагманського апарата Xiaomi Mi 9.
Дивися повний текст Дебют смартфона Redmi Note 7 Pro очікується в березні
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