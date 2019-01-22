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Боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лют, 2019 08:08
Пропонуємо до обговорення:
Нафтова галузь недооцінює вплив зміни споживчих настроїв на свій бізнес: боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту більше, ніж було прийнято вважати.
Дивися повний текст Боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту більше, ніж очікувалося
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Додано: Вів 19 лют, 2019 08:09
Статья не о чём. Не сказано, чем массово заменить полиэтилен в качестве упаковки.
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