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Боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту...
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Додано: Вів 19 лют, 2019 08:08
Пропонуємо до обговорення:
Нафтова галузь недооцінює вплив зміни споживчих настроїв на свій бізнес: боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту більше, ніж було прийнято вважати.
Дивися повний текст Боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту більше, ніж очікувалося
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R2
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Додано: Вів 19 лют, 2019 08:09
Статья не о чём. Не сказано, чем массово заменить полиэтилен в качестве упаковки.
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avk
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:15
avk написав:
Статья не о чём. Не сказано, чем массово заменить полиэтилен в качестве упаковки.
Пакетами на основе целлюлозы, тканевыми многоразовыми сумками - все давно уже изобретено, решено и предложено
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Faceless
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:36
Faceless написав: avk написав:
Статья не о чём. Не сказано, чем массово заменить полиэтилен в качестве упаковки.
Пакетами на основе целлюлозы, тканевыми многоразовыми сумками - все давно уже изобретено, решено и предложено
Целлюлоза – продукт переработки древесины. Представляете, сколько нужно уничтожить лесов, чтобы заменить полиэтиленовые упаковки на целлюлозные.
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avk
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:05
Авоськи еще предложите. Уже есть наработки по биоразлагающимся пластикам, за ними будущее. По началу, как всегда, дороже, затем нормализуется. Целлюлозы не напасешься, все верно
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sequence
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:52
sequence написав:
Авоськи еще предложите. Уже есть наработки по биоразлагающимся пластикам, за ними будущее. По началу, как всегда, дороже, затем нормализуется. Целлюлозы не напасешься, все верно
Целюлозу можно делать не только из древесины, из однолетних растений тоже множество вариантов. И некоторые из них все мы прекрасно знаем.
Та же конопля растёт как сорняк на любых грунтах. А пенька очень стойкий материал и что важно экологически чистый !
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alex_dvornichenko
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