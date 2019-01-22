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Боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту...
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Додано: Вів 19 лют, 2019 08:08
Пропонуємо до обговорення:
Нафтова галузь недооцінює вплив зміни споживчих настроїв на свій бізнес: боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту більше, ніж було прийнято вважати.
Дивися повний текст Боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту більше, ніж очікувалося
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Додано: Вів 19 лют, 2019 08:09
Статья не о чём. Не сказано, чем массово заменить полиэтилен в качестве упаковки.
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avk
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:15
avk написав:
Статья не о чём. Не сказано, чем массово заменить полиэтилен в качестве упаковки.
Пакетами на основе целлюлозы, тканевыми многоразовыми сумками - все давно уже изобретено, решено и предложено
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Faceless
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:36
Faceless написав: avk написав:
Статья не о чём. Не сказано, чем массово заменить полиэтилен в качестве упаковки.
Пакетами на основе целлюлозы, тканевыми многоразовыми сумками - все давно уже изобретено, решено и предложено
Целлюлоза – продукт переработки древесины. Представляете, сколько нужно уничтожить лесов, чтобы заменить полиэтиленовые упаковки на целлюлозные.
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avk
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:05
Авоськи еще предложите. Уже есть наработки по биоразлагающимся пластикам, за ними будущее. По началу, как всегда, дороже, затем нормализуется. Целлюлозы не напасешься, все верно
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sequence
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:52
sequence написав:
Авоськи еще предложите. Уже есть наработки по биоразлагающимся пластикам, за ними будущее. По началу, как всегда, дороже, затем нормализуется. Целлюлозы не напасешься, все верно
Целюлозу можно делать не только из древесины, из однолетних растений тоже множество вариантов. И некоторые из них все мы прекрасно знаем.
Та же конопля растёт как сорняк на любых грунтах. А пенька очень стойкий материал и что важно экологически чистый !
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:13
avk написав: Faceless написав: avk написав:
Статья не о чём. Не сказано, чем массово заменить полиэтилен в качестве упаковки.
Пакетами на основе целлюлозы, тканевыми многоразовыми сумками - все давно уже изобретено, решено и предложено
Целлюлоза – продукт переработки древесины. Представляете, сколько нужно уничтожить лесов, чтобы заменить полиэтиленовые упаковки на целлюлозные.
Не надо ничего уничтожать, достаточно продуктов переработки отходов.
Есть уже ряд стран, запретивших вообще на своей территории использование неразлагающихся полиэтиленовых пакетов
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Faceless
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:29
alex_dvornichenko написав:
Целюлозу можно делать не только
вопросов нет, кроме двух: 1) биомассы бысторастущих растений будет явно недостаточно. Для этого условной коноплей нужно засадить все 2) быстрорастущие деревья/растения сильно истощают почву.
переходим к самому главному. Выращивание быстрорастущих деревьев возможно только с использованием минеральных удобрений. Минеральные удобрения - суть производные природного газа. Который только выкачивается, но не закачивается обратно
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sequence
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:33
sequence написав: alex_dvornichenko написав:
Целюлозу можно делать не только
вопросов нет, кроме двух: 1) биомассы бысторастущих растений будет явно недостаточно. Для этого условной коноплей нужно засадить все 2) быстрорастущие деревья/растения сильно истощают почву.
переходим к самому главному. Выращивание быстрорастущих деревьев возможно только с использованием минеральных удобрений. Минеральные удобрения - суть производные природного газа. Который только выкачивается, но не закачивается обратно
Может и не хватит, не спорю, но дополнить и частично заменить вариант очень хороший.
А насчёт удобрений, по воспоминаниям с счастливого детства, которое я провел в деревне, где был конопляный завод, эта конопля росла в овражках самосейкой по 2 метра вверх. Думаю что потребность данной культуры к качествам почвы и удобрениям минимальна.
П.С. Я не сторонник крайностей. Я против повального увлечения пластиком так же как и против тотального его запрета.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:40
sequence написав:
вопросов нет, кроме двух: 1) биомассы бысторастущих растений будет явно недостаточно. Для этого условной коноплей нужно засадить все 2) быстрорастущие деревья/растения сильно истощают почву.
переходим к самому главному. Выращивание быстрорастущих деревьев возможно только с использованием минеральных удобрений. Минеральные удобрения - суть производные природного газа. Который только выкачивается, но не закачивается обратно
Як тільки в магазинах перестають видавати безкоштовні поліетіленові кульочки, їх витрати падають в рази - люди починають приходити зі своїми, чи з іншою тарою.
Згадалось інтерв'ю, на початку дев'яностих, когось із Європи: "У вас побутові відходи - це їжа, а в нас упаковка." Зараз і в нас упаковка, чого бути не повинно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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