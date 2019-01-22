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Боротьба з пластиковими відходами
підірве попит на нафту...

Боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:02

  lapay написав:Як тільки в магазинах перестають видавати безкоштовні поліетіленові кульочки, їх витрати падають в рази - люди починають приходити зі своїми, чи з іншою тарою.

Блин, насмешили.. :)) в магазин без кульков (пофиг, каких - ПЭТ, бумажных) тупо никто не поедет. Как вариант - заказ онлайн с доставкой. И все равно нужно во что-то перепаковать. Еще многие забывают, что почти половина пластика - это пищевая упаковка, начиная от молока.
А так да - тоскливо вспоминаю 80-е, 90-е, когда с авоськой в очереди за какой-то фигней стоишь, бутылки сдаешь, чтобы в школе булочку купить.. э-э-эх, ностальгия
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:29

Re: Боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту

  sequence написав:Блин, насмешили.. :)) в магазин без кульков (пофиг, каких - ПЭТ, бумажных) тупо никто не поедет. Как вариант - заказ онлайн с доставкой. И все равно нужно во что-то перепаковать. Еще многие забывают, что почти половина пластика - это пищевая упаковка, начиная от молока.
А так да - тоскливо вспоминаю 80-е, 90-е, когда с авоськой в очереди за какой-то фигней стоишь, бутылки сдаешь, чтобы в школе булочку купить.. э-э-эх, ностальгия

http://www.rionews.com.ua/mixed/all/now ... Sjm5L9139Q
Як у світі борються з целофаном?

Данія. Тут у 1994 році ввели податок на безкоштовне роздавання поліетиленових пакетів. Після цього попит на них упав на 90 %.

Німеччина. Утилізацію пакетів оплачують споживачі, а за збір і вторинну переробку відповідають продавці і розповсюджувачі.

Ірландія. Тут застосовують багаторазові сумки з тканини.

США. Поліетиленові пакети не використовують у штатах Сан-Франциско і Гаваї.

Сінгапур, Бангладеш, Тайвань. Введена повна заборона на використання поліетиленових пакетів. Причиною для цього послужили факти закупорювання каналізації та перекриття русел річок пластиком.

Танзанія. Тут за виробництво, імпорт або продаж пластикових пакетів штрафують на 2000 доларів або садять у в’язницю на рік.

Занзібар. Ввезення пластикових пакетів сюди заборонене. Як і посуду з нього.

Австралія. Уряд цього материка ввів заборону на поліетиленові пакети ще в 2004 році.

Англія. Тут із 2004 року населення користується пакетами для хліба, які можуть біологічно розкладатися. Цей матеріал розкладається на вуглекислий газ і воду.

Латвія. Податок на одноразові пакети використовується, щоб зменшити їх популярність.

Фінляндія. У цій передовій країні в магазинах облаштовані автомати для переробки та виробництва нових виробів із пластику.

Китай. З 1 червня 2008 року заборонено виробляти, продавати і використовувати поліетиленові пакети завтовшки плівки менше 0,025 мм.

Італія. З 1 січня 2011 року в країні заборонено використання поліетиленових пакетів. Замість них люди користуються сумками багаторазового використання або біопакетами.

Руанда. В магазинах країни заборонили видавати покупцям пластикові пакети. Місцева поліція на вулиці зупиняє тих, хто наважиться пройтися з пакетом у руках. За словами міністра з питань охорони навколишнього середовища Дроселли Мугоревера, деякі супермаркети, які не виконали закон, позбулися торгової ліцензії.

Індія. Згідно з новим законом, будь-який громадянин, який використовує поліетиленові пакети, може піддатися тюремному ув’язненню строком до 7 років або штрафу, сума якого може складати до 100000 рупій, що еквівалентно 2 тисячам американських доларів. Цю заборону ввели за прикладом ПАР.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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