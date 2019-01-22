Боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту...
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lapay написав:Як тільки в магазинах перестають видавати безкоштовні поліетіленові кульочки, їх витрати падають в рази - люди починають приходити зі своїми, чи з іншою тарою.
Блин, насмешили.. ) в магазин без кульков (пофиг, каких - ПЭТ, бумажных) тупо никто не поедет. Как вариант - заказ онлайн с доставкой. И все равно нужно во что-то перепаковать. Еще многие забывают, что почти половина пластика - это пищевая упаковка, начиная от молока. А так да - тоскливо вспоминаю 80-е, 90-е, когда с авоськой в очереди за какой-то фигней стоишь, бутылки сдаешь, чтобы в школе булочку купить.. э-э-эх, ностальгия
sequence написав:Блин, насмешили.. ) в магазин без кульков (пофиг, каких - ПЭТ, бумажных) тупо никто не поедет. Как вариант - заказ онлайн с доставкой. И все равно нужно во что-то перепаковать. Еще многие забывают, что почти половина пластика - это пищевая упаковка, начиная от молока. А так да - тоскливо вспоминаю 80-е, 90-е, когда с авоськой в очереди за какой-то фигней стоишь, бутылки сдаешь, чтобы в школе булочку купить.. э-э-эх, ностальгия
Данія. Тут у 1994 році ввели податок на безкоштовне роздавання поліетиленових пакетів. Після цього попит на них упав на 90 %.
Німеччина. Утилізацію пакетів оплачують споживачі, а за збір і вторинну переробку відповідають продавці і розповсюджувачі.
Ірландія. Тут застосовують багаторазові сумки з тканини.
США. Поліетиленові пакети не використовують у штатах Сан-Франциско і Гаваї.
Сінгапур, Бангладеш, Тайвань. Введена повна заборона на використання поліетиленових пакетів. Причиною для цього послужили факти закупорювання каналізації та перекриття русел річок пластиком.
Танзанія. Тут за виробництво, імпорт або продаж пластикових пакетів штрафують на 2000 доларів або садять у в’язницю на рік.
Занзібар. Ввезення пластикових пакетів сюди заборонене. Як і посуду з нього.
Австралія. Уряд цього материка ввів заборону на поліетиленові пакети ще в 2004 році.
Англія. Тут із 2004 року населення користується пакетами для хліба, які можуть біологічно розкладатися. Цей матеріал розкладається на вуглекислий газ і воду.
Латвія. Податок на одноразові пакети використовується, щоб зменшити їх популярність.
Фінляндія. У цій передовій країні в магазинах облаштовані автомати для переробки та виробництва нових виробів із пластику.
Китай. З 1 червня 2008 року заборонено виробляти, продавати і використовувати поліетиленові пакети завтовшки плівки менше 0,025 мм.
Італія. З 1 січня 2011 року в країні заборонено використання поліетиленових пакетів. Замість них люди користуються сумками багаторазового використання або біопакетами.
Руанда. В магазинах країни заборонили видавати покупцям пластикові пакети. Місцева поліція на вулиці зупиняє тих, хто наважиться пройтися з пакетом у руках. За словами міністра з питань охорони навколишнього середовища Дроселли Мугоревера, деякі супермаркети, які не виконали закон, позбулися торгової ліцензії.
Індія. Згідно з новим законом, будь-який громадянин, який використовує поліетиленові пакети, може піддатися тюремному ув’язненню строком до 7 років або штрафу, сума якого може складати до 100000 рупій, що еквівалентно 2 тисячам американських доларів. Цю заборону ввели за прикладом ПАР.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay , Поборникам запрета полиэтиленовой упаковки предлагаю начать с себя. Придя из магазина с кучей одноразовых полиэтиленовых кулёчков, стираете их и вывешиваете сушиться на балконе, потом используете повторно.
avk написав:Поборникам запрета полиэтиленовой упаковки предлагаю начать с себя. Придя из магазина с кучей одноразовых полиэтиленовых кулёчков, стираете их и вывешиваете сушиться на балконе, потом используете повторно.
Для цього є лотки і банки. Буде заборона чи нормальний податок - поліетіленових кульочків, які вітер розносить зі звалищ на десятки кілометрів, стане в рази менше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
avk написав:lapay , Поборникам запрета полиэтиленовой упаковки предлагаю начать с себя. Придя из магазина с кучей одноразовых полиэтиленовых кулёчков, стираете их и вывешиваете сушиться на балконе, потом используете повторно.
Одноразовые пакеты, конечно, не стираю. Но в машине лежит всегда 6-8 больших пакетов. Когда едем за покупками, то просто не берем новые на кассе. Т.е. один пакет служит год, а, может, и больше.
avk написав:lapay , Поборникам запрета полиэтиленовой упаковки предлагаю начать с себя. Придя из магазина с кучей одноразовых полиэтиленовых кулёчков, стираете их и вывешиваете сушиться на балконе, потом используете повторно.
А зачем гребсти из магазина кучи пакетов? Например, на связку бананов я всегда клею бар-код, пакет не нужен. Понятное дело, картошку нужно покупать в таком пакете, но кучи никак не насобирается. Для нашей страны просто необходимы пункты приема вторсырья - бутылок пет, кульков итд. Тогда можно и покупать пакеты - и потом их сдавать. В Киеве с этим, например туго.
avk написав:lapay , Поборникам запрета полиэтиленовой упаковки предлагаю начать с себя. Придя из магазина с кучей одноразовых полиэтиленовых кулёчков, стираете их и вывешиваете сушиться на балконе, потом используете повторно.
Одноразовые пакеты, конечно, не стираю. Но в машине лежит всегда 6-8 больших пакетов. Когда едем за покупками, то просто не берем новые на кассе. Т.е. один пакет служит год, а, может, и больше.
Лично у меня с большими пакетами проблем нет, то есть они мне вовсе не нужны, потому что хожу в магазин с рюкзачком. А вот одноразовые очень необходимы, чтобы не пачкать рюкзак. И да, куча набирается: картошка, морковь, свекла, лук, капуста, мясо, яблоки, кефир.
avk написав:Лично у меня с большими пакетами проблем нет, то есть они мне вовсе не нужны, потому что хожу в магазин с рюкзачком. А вот одноразовые очень необходимы, чтобы не пачкать рюкзак. И да, куча набирается: картошка, морковь, свекла, лук, капуста, мясо, яблоки, кефир.
Пакеты можно производить из целлулоида (нитроцелюлоза), он более пожароопасный, но это обычная древесина.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.