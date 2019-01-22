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Боротьба з пластиковими відходами
підірве попит на нафту...

Боротьба з пластиковими відходами підірве попит на нафту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 20:51

  AlifeSoft написав:
  avk написав:Лично у меня с большими пакетами проблем нет, то есть они мне вовсе не нужны, потому что хожу в магазин с рюкзачком. А вот одноразовые очень необходимы, чтобы не пачкать рюкзак. И да, куча набирается: картошка, морковь, свекла, лук, капуста, мясо, яблоки, кефир.


Пакеты можно производить из целлулоида (нитроцелюлоза), он более пожароопасный, но это обычная древесина.

При потребности огромного количества упаковочного материала применение целлулоида приведёт к масштабной вырубке лесов.
avk
 
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