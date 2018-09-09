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Ірландський ненаселений острів продають за $1,4 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лют, 2019 08:11
Пропонуємо до обговорення:
В Ірландії виставили на продаж ненаселений острів, за який просять $1,4 млн.
Дивися повний текст Ірландський ненаселений острів продають за $1,4 млн
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Додано: Вів 19 лют, 2019 08:11
На фиг кому нужен необитаемый остров в северной Атлантике.
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avk
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