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Ірландський ненаселений
острів продають за $1,4 млн

Ірландський ненаселений острів продають за $1,4 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 08:11

Ірландський ненаселений острів продають за $1,4 млн

Пропонуємо до обговорення:
В Ірландії виставили на продаж ненаселений острів, за який просять $1,4 млн.

Дивися повний текст Ірландський ненаселений острів продають за $1,4 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 08:11

На фиг кому нужен необитаемый остров в северной Атлантике.
avk
 
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