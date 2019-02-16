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Мінфін оприлюднив дані щодо
прибутковості держбанків...

Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:40

Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанків...

Пропонуємо до обговорення:
Чисті активи державних банків на 1 січня 2019 року досягли 744,381 млрд грн.

Дивися повний текст Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанків (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:40

А ось і результати зарплат. Коли в Приваті керівник відділення отримує 11 - то і прибуток банку 11. А коли в Ощаді керівник відділу отримує 60 - то і прибуток 0,13.
jeugen
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