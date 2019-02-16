Чисті активи державних банків на 1 січня 2019 року досягли 744,381 млрд грн.
Дивися повний текст Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанків (інфографіка).
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:40
Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості держбанків (інфографіка).
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:40
А ось і результати зарплат. Коли в Приваті керівник відділення отримує 11 - то і прибуток банку 11. А коли в Ощаді керівник відділу отримує 60 - то і прибуток 0,13.
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