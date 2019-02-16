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Цього року в Києві оновлять
понад 100 кілометрів...

Цього року в Києві оновлять понад 100 кілометрів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:48

Цього року в Києві оновлять понад 100 кілометрів...

Пропонуємо до обговорення:
Цього року на заміну понад 100 кілометрів застарілих тепломереж столична влада спрямує 500 мільйонів гривень.

Дивися повний текст Цього року в Києві оновлять понад 100 кілометрів тепломереж - КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 10:48

Де там поклали новий асфальт? От там самі аварійні труби. Мабуть знову на Поштовій будуть міняти. І, по любому, необхідно буде поміняти від поштової до мосту метро.
А по Бажана ну дуже старі труби.
jeugen
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