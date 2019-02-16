Цього року на заміну понад 100 кілометрів застарілих тепломереж столична влада спрямує 500 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Цього року в Києві оновлять понад 100 кілометрів тепломереж - КМДА.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:48
Цього року в Києві оновлять понад 100 кілометрів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цього року в Києві оновлять понад 100 кілометрів тепломереж - КМДА.
Додано: Вів 19 лют, 2019 10:48
Де там поклали новий асфальт? От там самі аварійні труби. Мабуть знову на Поштовій будуть міняти. І, по любому, необхідно буде поміняти від поштової до мосту метро.
А по Бажана ну дуже старі труби.
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