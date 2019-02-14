У законопроекті щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці про фізичних осіб-підприємців не ідеться.
Дивися повний текст Рева пояснив, кого стосується законопроект щодо протидії недекларованій праці.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:00
Рева пояснив, кого стосується законопроект щодо протидії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева пояснив, кого стосується законопроект щодо протидії недекларованій праці.
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