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Рева пояснив, кого стосується
законопроект щодо протидії...

Рева пояснив, кого стосується законопроект щодо протидії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:00

Рева пояснив, кого стосується законопроект щодо протидії...

Пропонуємо до обговорення:
У законопроекті щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці про фізичних осіб-підприємців не ідеться.

Дивися повний текст Рева пояснив, кого стосується законопроект щодо протидії недекларованій праці.
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