Експорт українських товарі до країн Європейського Союзу у 2018 році становив 20,2 млрд доларів.
Дивися повний текст Мінекономрозвитку показало структуру експорту товарів до ЄС (інфографіка).
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:23
Мінекономрозвитку показало структуру експорту товарів до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономрозвитку показало структуру експорту товарів до ЄС (інфографіка).
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:23
То есть наша страна является сырьевым придатком Европы. Грусть.
В статье ошибка:
Третья ступенька за Германией. Экспорт этой страны ↑ увеличился на рекордных 25,9% и составил $2,2 млрд
Экспорт Германии составил 2.2 млрд$, серьезно? =D
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