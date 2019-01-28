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Мінекономрозвитку показало
структуру експорту товарів до...

Мінекономрозвитку показало структуру експорту товарів до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:23

Мінекономрозвитку показало структуру експорту товарів до...

Пропонуємо до обговорення:
Експорт українських товарі до країн Європейського Союзу у 2018 році становив 20,2 млрд доларів.

Дивися повний текст Мінекономрозвитку показало структуру експорту товарів до ЄС (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:23

То есть наша страна является сырьевым придатком Европы. Грусть.

В статье ошибка:
Третья ступенька за Германией. Экспорт этой страны ↑ увеличился на рекордных 25,9% и составил $2,2 млрд

Экспорт Германии составил 2.2 млрд$, серьезно? =D
Ares
 
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