Україна зможе відмовитися від імпортного газу у найближчі п'ять років завдяки відкриттю доступу до українських надр.
Дивися повний текст Гройсман розповів, коли Україна зможе відмовитись від імпортного газу.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 11:23
Гройсман розповів, коли Україна зможе відмовитись від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, коли Україна зможе відмовитись від імпортного газу.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:24
чего только не пообещаешь перед выборами, тем более что отвечать за свои обещания не нужно.
Додано: Вів 19 лют, 2019 11:39
RomanTik, насправді нічого нереалістичного в заяві Гройсмана нема. Україна в 2018 видобула 21 мільярд кубометрів газу, на 500 млн куб м більше, ніж позаторік. Імпорт - 10,6 мільярдів кубометрів, на 3,5 млрд кум б менше, ніж в 2017-му. Ще три-чотири мільярди кубометрів власного видобутку з одночасним скороченням споживання - і Україна стає самодостатньою по газу.
Додано: Вів 19 лют, 2019 12:32
Конечно, ничего нереалистичного, если цифры даешь от балды
Добыча 2018 = 20,89 млрд кубов
Добыча 2017 = 20,83 млрд кубов.
Прирост добычи 2018/2017 = +0,3%.
Потребление 2018 = 32,3 млрд кубов.
Потребление 2017 = 31,9 млрд кубов.
Прирост потребления 2018/2017 = +1,3%.
Как видите, добыча растет медленнее, чем потребление! Соответственно, потребность в импорте увеличилась, а не уменьшилась! А по факту импортировали в 2018-м меньше, чем в 2017-м ТУПО НА АВОСЬ! В ПХГ газа на 24% меньше, чем должно быть на сегодняшнюю дату... скрестите пальцы, чтобы остаток февраля и март погода радовала!
Додано: Вів 19 лют, 2019 12:42
Ну що ж, якщо так буде, можна буде поговорити про собівартість видобутку (з урахуванням інвестицій у нові свердловини, звісно) та про продаж за собівартістю, якраз буде статистика за 5 років. Хоча однаково це означатиме монополію держави на видобуток газу і відсутність ринку, бо приватним видобувачам немає сенсу продавати за собівартістю.
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:11
zРадио, ваші цифри некоректні - ні по видобутку, ні по споживанню. Втім, чого ще чекати від зрадофіла?
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