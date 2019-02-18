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Гройсман розповів, коли Україна
зможе відмовитись від...

Гройсман розповів, коли Україна зможе відмовитись від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:23

Гройсман розповів, коли Україна зможе відмовитись від...

Пропонуємо до обговорення:
Україна зможе відмовитися від імпортного газу у найближчі п'ять років завдяки відкриттю доступу до українських надр.

Дивися повний текст Гройсман розповів, коли Україна зможе відмовитись від імпортного газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:24

чего только не пообещаешь перед выборами, тем более что отвечать за свои обещания не нужно.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 11:39

RomanTik, насправді нічого нереалістичного в заяві Гройсмана нема. Україна в 2018 видобула 21 мільярд кубометрів газу, на 500 млн куб м більше, ніж позаторік. Імпорт - 10,6 мільярдів кубометрів, на 3,5 млрд кум б менше, ніж в 2017-му. Ще три-чотири мільярди кубометрів власного видобутку з одночасним скороченням споживання - і Україна стає самодостатньою по газу.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:32

  Sharpe написав:RomanTik, насправді нічого нереалістичного в заяві Гройсмана нема. Україна в 2018 видобула 21 мільярд кубометрів газу, на 500 млн куб м більше, ніж позаторік. Імпорт - 10,6 мільярдів кубометрів, на 3,5 млрд кум б менше, ніж в 2017-му. Ще три-чотири мільярди кубометрів власного видобутку з одночасним скороченням споживання - і Україна стає самодостатньою по газу.


Конечно, ничего нереалистичного, если цифры даешь от балды :mrgreen:

Добыча 2018 = 20,89 млрд кубов
Добыча 2017 = 20,83 млрд кубов.
Прирост добычи 2018/2017 = +0,3%.

Потребление 2018 = 32,3 млрд кубов.
Потребление 2017 = 31,9 млрд кубов.
Прирост потребления 2018/2017 = +1,3%.

Как видите, добыча растет медленнее, чем потребление! Соответственно, потребность в импорте увеличилась, а не уменьшилась! А по факту импортировали в 2018-м меньше, чем в 2017-м ТУПО НА АВОСЬ! В ПХГ газа на 24% меньше, чем должно быть на сегодняшнюю дату... скрестите пальцы, чтобы остаток февраля и март погода радовала!

http://uaenergy.com.ua/post/31925/dobyc ... las-na-03/
https://korrespondent.net/business/econ ... at-let-nak
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 12:42

Ну що ж, якщо так буде, можна буде поговорити про собівартість видобутку (з урахуванням інвестицій у нові свердловини, звісно) та про продаж за собівартістю, якраз буде статистика за 5 років. Хоча однаково це означатиме монополію держави на видобуток газу і відсутність ринку, бо приватним видобувачам немає сенсу продавати за собівартістю.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:11

zРадио, ваші цифри некоректні - ні по видобутку, ні по споживанню. Втім, чого ще чекати від зрадофіла?
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... %BD%D0%B8&
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:36

  Sharpe написав:zРадио, ваші цифри некоректні - ні по видобутку, ні по споживанню. Втім, чого ще чекати від зрадофіла?
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... %BD%D0%B8&


http://ugv.com.ua/uk/page/ukrgazvidobuv ... butku-gazu

Ой, як невдобно :mrgreen: По правилам математики и здравого смысла сумму округляют после ее взятия, а не каждое слагаемое до ее взятия!

Сидите в луже, ув. порохобот, и не умничайте там, где знаний нет.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 16:45

А я вірю Гройсман. Ми будемо енергонезалежні. Ще виїде пару млн. Українців. Ще трошки загнеться виробництво, так як внутрішній ринок падає об'єктивно і вуаля - ми енергонезалежні.
Дикий не Дикий
 
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