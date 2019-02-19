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Гройсман розповів, коли Україна зможе відмовитись від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лют, 2019 18:45
Sharpe написав:
...насправді нічого нереалістичного в заяві Гройсмана нема.
Кроме самого заявления.
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