Кроме самого заявления.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 18:45
Black Jack - White Business
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:52
Re: Гройсман розповів, коли Україна зможе відмовитись від...
Да.. Вот здесь действительно проблема..
Тут даже горох не поможет..
Ну значит будет такая себе гибридная энергонезалежнисть.
PS. Вот кто Вас за язык тянул..Уже ж почти приучили электорат думать только про газ, независимый от агрессора.. А то опять начнут вспоминать Роттердам плюс, Пенсильвания минус.. Всю предвыборную компанию ломаете..
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