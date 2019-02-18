Кабмін має намір змусити «Нафтогаз України» встановити в домогосподарствах безкоштовні прилади обліку природного газу.
Дивися повний текст Гройсман хоче змусити Нафтогаз встановити безкоштовні лічильники газу.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 14:04
Гройсман хоче змусити Нафтогаз встановити безкоштовні...
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Дивися повний текст Гройсман хоче змусити Нафтогаз встановити безкоштовні лічильники газу.
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:04
о каких бесплатных приборах говорит Кабмин? стоимость этих счётчиков сидит в тарифе на газ уже более 10 лет и за них потребителями Украины уже давно оплачено и не один раз...
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