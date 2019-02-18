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Гройсман хоче змусити Нафтогаз
встановити безкоштовні...

Гройсман хоче змусити Нафтогаз встановити безкоштовні...
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:04

Гройсман хоче змусити Нафтогаз встановити безкоштовні...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін має намір змусити «Нафтогаз України» встановити в домогосподарствах безкоштовні прилади обліку природного газу.

Дивися повний текст Гройсман хоче змусити Нафтогаз встановити безкоштовні лічильники газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:04

о каких бесплатных приборах говорит Кабмин? стоимость этих счётчиков сидит в тарифе на газ уже более 10 лет и за них потребителями Украины уже давно оплачено и не один раз...
Cler
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