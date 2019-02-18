Кабмін має намір змусити «Нафтогаз України» встановити в домогосподарствах безкоштовні прилади обліку природного газу.
Дивися повний текст Гройсман хоче змусити Нафтогаз встановити безкоштовні лічильники газу.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 14:04
Гройсман хоче змусити Нафтогаз встановити безкоштовні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман хоче змусити Нафтогаз встановити безкоштовні лічильники газу.
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:04
о каких бесплатных приборах говорит Кабмин? стоимость этих счётчиков сидит в тарифе на газ уже более 10 лет и за них потребителями Украины уже давно оплачено и не один раз...
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:55
Кабмин говорит о "бесплатных приборах индивидуального учета". То, что "потребителями Украины уже давно оплачено" -- счетчики "на дом (многоэтажный)" -- уже давно везде (вроде) установили.
Додано: Вів 19 лют, 2019 16:19
Re: Гройсман хоче змусити Нафтогаз встановити безкоштовні...
Ему не нужно фантазировать. Нужно просто выполнять уже принятое.
В частности компенсировать установку инд. счетчиков установленных в 2018году, согласно принятого закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа".
Потребителям, которые самостоятельно установили прибор учета газа в течение 2018 года, его стоимость будут компенсировать в течение 12 месяцев.
Порядок и размеры компенсации расходов на приобретение и установление индивидуальных приборов учета природного газа для потребителей природного газа - физических лиц должен быть установлен Кабинетом министров в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона.
Закон опубликован в январе 2018.
Ничего этого нет. Есть только треп.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 20 лют, 2019 01:56
Изначально, в тариф закладывали стоимость "индивидуальных приборов учета". Чтобы отчитаться, установили общедомовые, кстати, с нарушениями.
Согласно Закона "О коммерческом учете природного газа", счетчики в квартиры с газ.плитами должны были установить до 01.01.2018 года, но дату постоянно переносят.
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