За словами Гройсмана, виборчий процес впливає на економічне зростання не зовсім позитивно.
Дивися повний текст Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може стабілізуватися гривня.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 14:43
Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
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Дивися повний текст Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може стабілізуватися гривня.
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