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Прем‘єр спрогнозував,
коли в Україні може...

Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:43

Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

Пропонуємо до обговорення:
За словами Гройсмана, виборчий процес впливає на економічне зростання не зовсім позитивно.

Дивися повний текст Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може стабілізуватися гривня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:44

Абсолютная стабильность,ЭТО что???
saweliy722
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:45

А! Понял. Он стабилен,Я в говне!!!
saweliy722
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:10

Не може бути стабільного курсу при інфляції 10-12%.
За 2016-2018 роки маємо сумарну інфляцію 40%. Інфляція долара - 7%.
Отже курс мав зрости приблизно на 33%, тобто з 24 грн/дол до 32 грн/дол.
Нічого, наступить чергова криза і курс зросте зразу з 28 до 40-50. Чим довше тримати курс, тим вище він згодом зросте.
І Ющенко, і Яник наступали на ці граблі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 15:30

Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...

  andrijk777 написав:За 2016-2018 роки маємо сумарну інфляцію 40%. Інфляція долара - 7%.
Отже курс мав зрости приблизно на 33%, тобто з 24 грн/дол до 32 грн/дол.

Це якщо вважати, що 24 був рівноважним курсом, а не завищеним
Faceless
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