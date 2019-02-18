За словами Гройсмана, виборчий процес впливає на економічне зростання не зовсім позитивно.
Дивися повний текст Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може стабілізуватися гривня.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 14:43
Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може стабілізуватися гривня.
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:10
Не може бути стабільного курсу при інфляції 10-12%.
За 2016-2018 роки маємо сумарну інфляцію 40%. Інфляція долара - 7%.
Отже курс мав зрости приблизно на 33%, тобто з 24 грн/дол до 32 грн/дол.
Нічого, наступить чергова криза і курс зросте зразу з 28 до 40-50. Чим довше тримати курс, тим вище він згодом зросте.
І Ющенко, і Яник наступали на ці граблі.
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:30
Re: Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може...
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